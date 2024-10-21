У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу

Станом на три ночі 21 жовтня 2024 року у Харкові 12 людей постраждали через російські обстріли.

Про це інформує поліція Харківської області у повідомленні у соцмережах.

Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки.

За попередніми даними вибухотехників, військові РФ завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами КАБ-250 з УМПК.

20 жовтня близько 22:00 росіяни обстріляли три райони Харкова. Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко назвав дії ворога терором харків’ян з боку Росії:

"Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи «розкидало» по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об’єктах, а на тероризм місцевого населення".

Внаслідок злочинних дій військових РФ постраждали 12 цивільних громадян, в тому числі семеро жінок віком від 22 до 83 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 38 років.

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Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

Розгорнута робота штабу слідчого управління ГУНП в Харківській області, де слідчі приймають заяви від постраждалих про пошкодження майна.

Пенсіонерка Анна Половенко-Юрченко під час авіаудару була вдома. Розказує, що вибуховою хвилею в квартирі вибило вікна, двері, меблі. Вона вже звернулася до поліції з заявою про пошкодження майна. На 03:00 слідчі отримали 34 заяви від громадян.

За розпорядженням очільника поліції Харківщини Володимира Тимошка, поліція здійснюватиме охорону пошкоджених будинків, поки комунальні служби не закриють всі вікна.

За порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше очільник Харкова Ігор Терехов уточнив, що один "приліт" стався в Основʼянському районі міста, внаслідок вибуху пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гаражі.

Ще один удар російські терористи завдали по Київському району міста. Пошкоджено автозаправку, станцію технічного обслуговування, приватні будинки та лінії високовольтних передач.

"Профільні екстрені служби виїхали на місця ворожих влучань у Харкові. Огляд триває", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, армія РФ намагається просуватися у Харківській області. Окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль. Українські військові готуються до загострення на цій ділянці фронту вже найближчим часом.

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