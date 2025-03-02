У Харкові зросла кількість постраждалих від удару безпілотника по багатоповерхівці: фото

Пожежа охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку.

Внаслідок удару, який в неділю, 2 березня завдав російський безпілотник по багатоповерхівці у Харкові, постраждало троє людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його інформацією медичну допомогу на місці надали 21-річному парубку, 80-річній жінці та 50-річному чоловікові. Усі вони від госпіталізації наразі відмовилися.

"Зараз гасять пожежу, яка внаслідок влучання БПЛА, охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку", - додав мер Харкова.

О 23:18 Терехов уточнив, що кількість постраждалих зросла до семи людей.

Фото: із соцмереж

Раніше було відомо про одного постраждалого внаслідок російського терористичного удару по Харкову.

Нагадаємо, 2 березня у Харкові та Дніпрі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги через атаку ворожих ударних безпілотників.

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