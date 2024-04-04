У Харкові зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки безпілотниками

На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих унаслідок ворожої атаки на Харків.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Виявили ще тіло цивільної жінки.

Щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих - у важкому стані.

Інформацію про ситуацію уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених.

В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери", - зауважив посадовець.

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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