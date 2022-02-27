Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Харкові ЗСУ здалися в полон десятки російських окупантів – фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові ЗСУ здалися в полон десятки російських окупантів – фото

Фото: Олег Синєгубов

Харків вдалося повністю взяти під контроль української армії.

У Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов. Харків вдалося повністю взяти під контроль української армії. 

"Російські військовослужбовці, яких взяли в полон,  розповідають про повне знесилення та деморалізацію. Вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. Від початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води. У техніки немає запасів пального", - йдеться у повідомленні Синєгубова. 

Тікаючи з позицій, російські військові намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Мовляв, "вдома на них ніхто вже не чекає".

Очільник області просить мешканців бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, а також не допомагати російському агресору в переховуваннях.

Як повідомлялося, близько обіду 27 лютого українська армія отримала контроль над Харковом. Чугуїв повністю контрольований українськими військами, розвішені українські прапори на адмінприміщеннях.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація