У Харкові ЗСУ здалися в полон десятки російських окупантів – фото

Харків вдалося повністю взяти під контроль української армії.

У Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов. Харків вдалося повністю взяти під контроль української армії.

"Російські військовослужбовці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію. Вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. Від початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води. У техніки немає запасів пального", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Тікаючи з позицій, російські військові намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Мовляв, "вдома на них ніхто вже не чекає".

Очільник області просить мешканців бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, а також не допомагати російському агресору в переховуваннях.

Як повідомлялося, близько обіду 27 лютого українська армія отримала контроль над Харковом. Чугуїв повністю контрольований українськими військами, розвішені українські прапори на адмінприміщеннях.