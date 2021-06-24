У Харкові зупинилася підвісна дорога: в кабіні опинилися заблокованими мати з дитиною

Знімати з "канатки" родину довелося рятувальникам.

У Харкові зупинилася підвісна дорога. Через що в одній з кабінок опинилися заблокованими жінка з дитиною. Знімати їх довелося рятувальникам.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія трапилася в Центральному парку відпочинку ім. Горького. Адміністрація зони відпочинку повідомила рятувальникам, що через відсутність електроенергії зупинилася підвісна дорога.

“В результаті проведення пошукових робіт та оцінки обстановки з’ясували, що у кабінках атракціону знаходились люди. До моменту подачі електричного струму рятувальники за допомогою автодрабини встигли зняти з однієї кабінки 2-х людей — матір з дитиною”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС в Харківській області.

В результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в Харкові хлопець вистрибнув з кабіни канатної дороги. Після падіння потерпілого переїхав мікроавтобус.

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