У Харкові зупинили одну з ліній метро і зачинили станцію: що відомо

Сьогодні, 23 серпня, у Харкові зупинили рух потягів Салтівською лінією метрополітену.

Про це йдеться у повідомленні Харківського метрополітену в Telegram.

Окрім цього у Харкові зачинили для пасажирів центральну станцію метро "Історичний музей".

"Шановні пасажири! З 11:00 рух поїздів по Салтівській лінії метрополітену тимчасово призупинено. Також станція "Історичний музей" тимчасово закрита для обслуговування пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові метро не перевозитиме пасажирів 24 серпня

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