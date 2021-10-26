У Харківській області лютує коронавірус: за добу зареєстровано понад 1200 нових випадків

У Харківській області лютує коронавірус: за добу зареєстровано понад 1200 нових випадків

За добу коронавірус забрав життя 24 жителів Харкова та області.

У Харківській області за 25 жовтня діагноз COVID-19 підтверджено у 1255 жителів регіону.

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Про це повідомляється на сайті МОЗ України.

За добу від коронавірусу у Харкові та області померли 24 особи, одужали – 724.

Усього по області з початку пандемії зареєстровано 198 371 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 163 818 хворих одужало, 4566 – померло.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Харкові та Харківському районі.

Дві дози вакцини проти коронавірусу у Харкові та регіоні отримали 480 627 осіб.

По Україні тримають сумне лідерство Дніпропетровська (1721 новий випадок) та Одеська (1605) області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що станом на 26 жовтня в Україні від коронавірусу померло 734 людини. Це максимальна кількість за увесь час пандемії.

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