У Генштабі розповіли, чи будуть вимикати мобільний інтернет під час атаки дронів

Дрони

Очільник Генерального штабу України генерал-майор Андрій Гнатов пояснив, що у випадку масового застосування ворогом дронів не йдеться про повне відключення мобільного зв’язку, а лише про можливе обмеження його якості на окремих територіях.

Про це він повідомив під час конференції Yalta European Strategy (YES) 2025, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

«Це не відімкнення мобільного зв’язку, це більше мова йде про обмеження на певних територіях саме якості зв’язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Тобто для того, щоб моделі, які використовує противник на своїх дистанційних і інтелігенційних апаратах, не могли отримувати доступ до інтернету, використовуючи наші пристрої», — пояснив Гнатов.

За його словами, такі заходи дозволять ускладнити противнику використання української інфраструктури для управління безпілотними апаратами та збору розвідданих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час оголошеної в Україні повітряної тривоги можуть вимикати мережі мобільного зв’язку або значно сповільнювати мобільний інтернет.