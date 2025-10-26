Росія накопичила у Покровську 200 військових: що відбувається у місті

Покровськ / © Associated Press

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про поточну обстановку на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах.

Про це вони написали у Telegram.

За даними військових, наші підрозділи щоденно проводять комплексні заходи для стабілізації ситуації та недопущення просування противника вглиб міської території. Російські окупанти намагаються використовувати міжпозиційні простори та інфільтрувати малі піхотні групи, у місті наразі налічується близько 200 військових противника.

У Покровську тривають стрілецькі бої, активно задіяні підрозділи безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Спроби ворога закріпитися у міській забудові придушуються завдяки контрдиверсійним заходам українських військових.

У Генштабі підкреслили, що українські захисники продовжують виконувати завдання з утримання позицій і знищення ворожих груп, які намагаються проникнути через наші оборонні порядки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області та відкинули ворог поблизу Никанорівки, Нового Шахового та Федорівки.