У Генштабі терміново відреагували на чутки про "каральні заходи" в ЗСУ: що заявили

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Генеральний штаб ЗСУ відреагував на поширені повідомлення про нібито заборону військовослужбовцям публічно виступати, давати інтерв’ю та робити заяви. У відомстві запевнили, що така інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

«Заяви щодо існування якихось розпорядчих документів Головнокомандувача або Генерального штабу Збройних Сил України, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв’ю та заяви, не відповідають дійсності», — йдеться у повідомленні.

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Як пояснили у Генштабі, основними документами є наказ Міністерства оборони України №763 від 20 грудня 2023 року та наказ Головнокомандувача ЗСУ №73 від 3 березня 2022 року зі змінами.

За потреби до військ також надсилають окремі розпорядження та доручення, які уточнюють окремі аспекти комунікаційної діяльності.

У Генштабі уточнили, що одне з останніх розпоряджень було пов’язане лише з поширенням інформації про зміни оперативної обстановки в районах бойових дій.

«Йдеться насамперед про безпеку застосування військ (сил) та інформаційну безпеку», — наголосили у Генеральному штабі.

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Чи можуть військові давати інтерв’ю

У Генштабі окремо підкреслили, що документ, про який йшлося у публічному просторі, не містить жодних обмежень щодо спілкування військовослужбовців із журналістами.

«Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не містилося», — заявили у Генштабі ЗСУ.

«Каральні заходи» щодо військових за підтримку Федорова — останні новини

Нагадаємо, в армії назріває конфлікт через реакцію військових на відставку Михайла Федорова. Командування ЗСУ звинувачують у тиску на бійців, які відкрито підтримують ексміністра та беруть участь у протестах. Нардеп Юрій Павленко повідомив про плани каральних заходів, таких як відкликання з відпусток та перевірки.

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова також повідомила про тиск на військових. Зокрема, їй телефонували з Командування Сил безпілотних систем, щоб з’ясувати місце служби Дмитра Козятинського — колишнього бойового медика, який закликав людей виходити на мітинги. Військовослужбовиця підкреслила, що такі дії свідчать про спроби залякати військових за висловлення громадянської позиції навіть у відпустці. Вона зазначила, що армія захищає не лише територію, а й право на свободу слова, і страх висловлювати думку підриває довіру до держави.

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До слова, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») відреагував на звинувачення у тиску на колишнього військовослужбовця СБС після його участі в мітингу. Він заявив, що особисто перевірить усі обставини, запевнив, що в СБС не допускають порушень, і закликав не робити передчасних висновків. Бровді також спростував твердження про те, що керівництво не знає ситуації на передовій.

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