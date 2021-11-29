У Херсоні 20-метровий фонтан із нечистот залив п'ять приватних будинків

У міськраді пообіцяли потерпілим компенсацію, але збитки ще рахують.

У Херсоні 20-метровий фонтан із нечистот залив подвір'я і помешкання п'ятьох приватних будинків.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що аварія на напірному каналізаційному трубопроводі сталася в одному з мікрорайонів міста. Місцеві жителі, рятувальники і працівники водоканалу нині вигрібають нечистоти з осель.

Люди кажуть, що скаржились на порив, коли тільки його помітили. Але до них ніхто не їхав, поки нечистоти не почали бити фонтаном. З'ясувалось, що колектору понад півстоліття, пориви на ньому були і раніше, але грошей на заміну труб в місті так і не знайшли. Наразі стоки з мікрорайону перекачують в інший колектор.