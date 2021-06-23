У Херсоні біля багатоповерхівки знайшли тіло студента: з'явилися подробиці загибелі хлопця

За попередньою інформацією, юнак загинув, випавши з балкона багатоповерхівки.

У Херсоні біля однієї з багатоповерхівок виявили труп 16-річного студента. Попередньо, він випав з 14-поверхівки.

Про це у соцмережі повідомила Анна Якуніна.

Як з'ясувалося, хлопець випав із загального балкона одного з верхніх поверхів 14-поверхового будинку. Якуніна написала, що студент чи то сам випав, чи йому "допомогли". Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини трагедії.

"Хлопець чи то випав, то викинувся, то чи допомогли це зробити із загального балкона одного з верхніх поверхів (будинок 14-типоверховий). Особа загиблого поки не встановлена. На місці події працює екстрена медична швидка допомога, патрульна поліція з оперативниками", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Дніпрі з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Нагадаємо, у Чернівцях на вулиці Героїв Майдану зі сходової клітки багатоповерхового житлового будинку 10 травня випав 34-річний чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Раніше в Краматорську місцева мешканка намагалася перелізти з одного балкона на інший. В якийсь момент жінка зірвалася і впала з висоти шостого поверху.

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