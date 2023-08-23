У Херсоні через обстріл росіян поранена 80-річна жінка: деталі

Так, внаслідок чергового удару ворога по Херсону постраждала жінка. Її госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Що відомо

Як відзначають правоохоронці, 23 серпня близько 13:15 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із російських снарядів поцілив у літню кухню приватного домоволодіння. Порання отримала 80-річна господарка, її госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

За попередніми даними, окупанти здійснили артилерійський обстріл. Так, прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Здійснюються першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, у ніч проти 23 серпня окупанти вдарили по Херсону. Вони поцілили у дитсадок та житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

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