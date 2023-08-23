У Херсоні через обстріл росіян поранена 80-річна жінка: деталі

Російські війська продовжують тероризувати цивільних мешканців.
Так, внаслідок чергового удару ворога по Херсону постраждала жінка. Її госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Що відомо
Як відзначають правоохоронці, 23 серпня близько 13:15 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із російських снарядів поцілив у літню кухню приватного домоволодіння. Порання отримала 80-річна господарка, її госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
За попередніми даними, окупанти здійснили артилерійський обстріл. Так, прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Здійснюються першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
Нагадаємо, у ніч проти 23 серпня окупанти вдарили по Херсону. Вони поцілили у дитсадок та житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.
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