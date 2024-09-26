У Херсоні чоловік написав заяву про відмову від мобілізації: чи покарали його

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

В Херсоні до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився отримувати повістку.

Про це йдеться у вироку Херсонського міського суду Херсонської області.

За даними суду, у грудні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації, проте він категорично відмовився отримувати повістку і ухилився від мобілізації. Також він написав заяву про відмову від війської служби.

На суді чоловік провину визнав частково. Він зазначив, що "не бажає проходити військову службу, тому що хвилюється за своє життя і здоров`я. Також вказував, що у нього є певні захворювання, повязані з серцем, через які він не може проходити службу".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік отримав повістку і заявив, що перед мобілізацією його повинні безкоштовно вилікувати.

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