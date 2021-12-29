У Херсоні дівчина намагалася зняти з дерева кота, але застрягла сама

Очевидці викликали рятувальників.
У Херсоні дівчина хотіла зняти з дерева кота, але не змогла злізти на землю. Їй допомогли рятувальники.
Про це повідомили на сторінці обласної рятувальної служби у Facebook.
Дівчина побачила на дереві кота, який нявчав і не міг самостійно злізти – вона хотіла йому допомогти. Однак застрягла на висоті 5 метрів і не могла спуститися на землю.
Перехожі побачили її та викликали рятувальну службу. Дівчина зняла кота, а за допомогою платформи та драбини рятувальники спустили її на землю.
Нагадаємо, у Чернівцях пес застряг в металевій огорожі на балконі. Він не міг самостійно вивільнитися, також це не могли зробити його власники. Довелося викликали рятувальників.
А у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.
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