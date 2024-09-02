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У Херсоні, Харкові та Полтаві прозвучали вибухи - моніторингові канали

У Херсоні, Харкові та Полтаві прозвучали вибухи - моніторингові канали

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Pexels

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 2 вересня 2024 року у Херсоні та Полтаві пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Пізніше вони заявили про повторні вибухи у Полтаві. 

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

Кілька безпілотників наразі кружляють Україною. 

У повітрі перебуває близько 20 безпілотників. 

Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю. 

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