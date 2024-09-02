У Херсоні, Харкові та Полтаві прозвучали вибухи - моніторингові канали

У ніч проти 2 вересня 2024 року у Херсоні та Полтаві пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Пізніше вони заявили про повторні вибухи у Полтаві.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

Кілька безпілотників наразі кружляють Україною.

У повітрі перебуває близько 20 безпілотників.

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Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

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