У Херсоні, Харкові та Полтаві прозвучали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 2 вересня 2024 року у Херсоні та Полтаві пролунали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
Пізніше вони заявили про повторні вибухи у Полтаві.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
Кілька безпілотників наразі кружляють Україною.
У повітрі перебуває близько 20 безпілотників.
Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.
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