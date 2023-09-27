У Херсоні хотіли закупити хокейний інвентар на 1,76 млн грн: деталі

Обласний центр хокею хотів витратити на спортивний інвентар майже 2 млн грн, проте згодом передумав і скасував тендер.

У Херсоні, який ледь не щоденно потерпає від ворожих обстрілів, оголошували тендер на закупівлю хокейного інвентарю на суму понад 1,7 млн грн.

Такий тендер хотіло провести КП "Обласний центр хокею "Херсонської обласної ради". Про це свідчать відкриті дані на порталі Prozorro.

Очікувана вартість інвентарю, згідно опублікованих документів, становила 1 млн. 755 тисяч 250 гривень з урахуванням ПДВ.

Скриншот тендера

Проте вчора, 26 вересня, з'явився новий документ - Протокол відміни відкритих торгів. Причина скасування закупівлі – це "скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг".

Нагадаємо, що в Одесі люди вийшли на акцію протесту проти тендерів на реконструкцію будівель суду та театру.

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