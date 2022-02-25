У Херсоні лунає тривожна сирена, жителів просять сховатися у бомбосховища

Місцева влада також закликала мешканців сховатися в укриття або залишатися вдома.
У Херсоні лунає тривожна сирена. Всіх жителів міста просять сховатися у бомбосховища.
Про це інформує пресслужба Верховної Ради.
"У місті звучить тривожна сирена! Це означає, що вам слід облишити всі справи та якнайшвидше дістатися до бомбосховища. Якщо не маєте такої можливості, залишайтеся вдома, подалі від вікон", - йдеться в повідомленні.
На сайті міської ради Херсона розповіли, що сьогодні комунальний транспорт вийшов на вулиці міста. Тролейбуси та маршрутки курсують Херсоном. Проїзд безкоштовний. Проте місцева влада також закликала мешканців залишатися вдома.
"Просимо мешканців за змогою залишатись вдома та без потреби не виходити на вулицю. Краще за все бути в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Раніше голова Херсонської ОДА звернувся до містян.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.