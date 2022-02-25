У Херсоні лунає тривожна сирена, жителів просять сховатися у бомбосховища

У Херсоні лунає тривожна сирена, жителів просять сховатися у бомбосховища

Місцева влада також закликала мешканців сховатися в укриття або залишатися вдома.

У Херсоні лунає тривожна сирена. Всіх жителів міста просять сховатися у бомбосховища.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

"У місті звучить тривожна сирена! Це означає, що вам слід облишити всі справи та якнайшвидше дістатися до бомбосховища. Якщо не маєте такої можливості, залишайтеся вдома, подалі від вікон", - йдеться в повідомленні.

На сайті міської ради Херсона розповіли, що сьогодні комунальний транспорт вийшов на вулиці міста. Тролейбуси та маршрутки курсують Херсоном. Проїзд безкоштовний. Проте місцева влада також закликала мешканців залишатися вдома.

"Просимо мешканців за змогою залишатись вдома та без потреби не виходити на вулицю. Краще за все бути в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Херсонської ОДА звернувся до містян.