У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

Інформації про потерпілих немає.

У четвер, 19 жовтня, у Херсоні вкотре лунають вибухи. Окупаційна армія Російської Федерації обстрілює місто. Людей просять не перебувати на відкритому просторі.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого лівобережжя", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника МВА, наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Слід зауважити, що протягом минулої доби росіяни випустили по Херсону 23 снаряди. Загалом загарбники здійснили 105 обстрілів області з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації тощо, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та парку у Херсоні. Дві людини загинули, а чотири особи отримали поранення.

Як повідомлялося, пізно ввечері 18 жовтня окупанти вдарили ракетою по Павлограду. Через атаку окупантів сталися руйнування на інфраструктурному об'єкті Дніпропетровської області.

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