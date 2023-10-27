У Херсоні лунають потужні вибухи: окупанти обстрілюють місто

Російські окупанти у п'ятницю, 27 жовтня, обстріляли центральну частину Херсона з тимчасово окупованої території. У місті лунають потужні вибухи.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, приблизно о 18:40 у Херсоні пролунав сильний вибух. Але після нього атака продовжилася.

"В даний час під масованим обстрілом, зокрема, центральна частина міста. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон", - наголосив чиновник.

Станом на 19:15 обстріл триває. Вибухи пролунали у Дніпровському районі міста.

Як повідомлялося, російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Херсону. Під масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі.

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