У Херсоні маршрутка з пасажирами потрапила у ДТП: на місце аварії приїхали копи та швидка

У Херсоні маршрутка з пасажирами потрапила у ДТП: на місце аварії приїхали копи та швидка

У ДТП травмувалися троє людей.

У Херсоні на розі вулиць Рішельєвська та Театральна сталася ДТП за участю маршрутки. Троє осіб отримали травми. Наразі на місці аварії працює поліція.

Про це повідомили на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

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На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Galant, рухаючись вулицею Рішельєвською та виїжджаючи на перехрестя з Театральною, не надав переваги в русі маршрутному автобусу, який рухався головною дорогою.

Внаслідок зіткнення карети "швидкої допомоги" доправили до лікарні трьох учасників ДТП – водія автомобіля та двох пасажирів автобусу. На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції.

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