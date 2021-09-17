У Херсоні мати залишила двох дітей на прабабусю і зникла: жінка звернулася до поліції

У Херсоні мати залишила двох дітей на прабабусю і зникла: жінка звернулася до поліції

Зараз правоохоронці шукають горе-матір.

У Херсоні мати залишила двох маленьких дітей, 7 і 11 років на свою 74-річну бабусю і зникла у невідомому напрямку.

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Про це повідомляють "Новости Херсона" з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Херсонській області.

Бабуся за правнуками доглядала, але, так і не дочекавшись онуки, звернулася до співробітників поліції за допомогою.

Жінка розповіла, що діти перебували у неї тривалий час, але її пенсії не вистачає, до того ж малеча захворіла і необхідні були гроші на ліки.

В силу цих причин, а також через свій вік і проблеми зі здоров'ям, пенсіонерка змушена була відмовитися від дітей.

Місцеперебування батька дітей також невідоме. Співробітники соціальних служб і поліції прийняли рішення про вилучення неповнолітніх і поміщення їх у дитячу лікарню.

Пошуки горе-батьків тривають.

Нагадаємо, що у Волинській області жінка кинула на тиждень 4 дітей і пиячила у сусідньому районі. Поліція розшукала горе-матір.

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