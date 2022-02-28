У Херсоні містяни виготовляють протитанкові їжаки та коктейлі Молотова

У Херсоні містяни виготовляють протитанкові їжаки та коктейлі Молотова

У місті готуються до прийому окупантів.

У Херсоні містяни допомагають виготовляти протитанкові їжаки та коктейлі Молотова.

Про це повідомив журналіст Костянтин Риженко, пише Суспільне.

"Херсонці приносили все - метал, обладнання, електроди, бензин. Хлопці лише за чотири години виготовили близько 5 тисяч коктейлів Молотова. Херсонські зварювальники, вже зробили понад 30 протитанкових їжаків", - пише журналіст Костянтин Риженко.

Раніше стало відомо, що для жителів Херсонської області 26 лютого був найскладнішим днем від початку повномасштабної війни з Росією.

Війська РФ захопили місто Нова Каховка, а територія біля Каховської ГЕС наразі є "гарячою точкою", оскільки це стратегічно важливий об'єкт.