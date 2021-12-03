У Херсоні на переході водій зніс чоловіка: він помер у реанімації

У Херсоні на переході водій зніс чоловіка: він помер у реанімації

Пенсіонер отримав серйозні травми.

У Херсоні, на перехресті вулиць Миколаївське шосе та Нестерова, водій легкової автівки збив пішохода на нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомили на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

67-річний херсонець був доправлений до обласної лікарні, де за кілька годин від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні.

Правоохоронці водія автівки затримали. Розпочато кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Наразі призначили проведення необхідних експертиз. Автомобіль вилучений та перебуватиме на поліцейському майданчику, тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, у Довгинцівському районі Кривого Рогу водій "Газелі" збив двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги. Після наїзду потерпілих відкинуло на зустрічну смугу руху, де їх переїхала вантажівка. Пішоходами були 33-річна жінка та її 5-річний син. Жінка загинула на місці.

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