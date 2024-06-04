У Херсоні на ринку ТЦК і поліція намагалися затримати хлопця: їх закидали помідорами і покусали

Херсонський обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент. А у поліції поскаржилися на матір хлопця, яка нібито покусала їхнього працівника.

Уже напевно кожен день в Україні не обходиться без скандалів з ТЦК. Так, сьогодні на ринку у Херсоні чоловіки у військовій формі, ймовірно, працівнкии ТЦК і поліцейський намагалися силою затримати чоловіка, але його "відбивали" інші люди, переважно жінки і пенсіонери.

Відповідне відео з'явилося у місцевих пабліках.

На кадрах видно, як продавці та відвідувачі ринку – переважно жінки і люди похилого віку – намагаються "відбити" молодого чоловіка, якого намагалися затримати. В хід пішли помідори і пластикові пляшки.

У Херсоні на ринку ТЦК і поліція намагалися затримати хлопця: їх закидали помідорами

Херсонський обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент.

Реакція поліції: мати хлопця вкусила правоохоронця

У поліції Херсонської області розповіли, що на території ринку в Корабельному районі Херсона поліцейські спільно з представниками ТЦК здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

"В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік", – йдеться в повідомленні

Порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка. У поліції зауважили, що хлопець за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

Навіть у такому інциденті можна знайти позитив

У місцевому пабліку "Херсон: війна без фейків" зауважили, що навіть у такому інциденті можна розгледіти позитивний момент.

"Народ відчуває співробітників поліції і ТЦКашников, як "рідних об'єктів", тобто не надто боїться їх і протидіє.

За весь час окупації я ніколи не бачив натовп, який би відбивав людину під час викрадення росіянами (у полон). Хоча відео/ситуацій із викраденнями людей у ​​публічних місцях тоді вистачало.

Висновок? Населення Херсона розуміло, що окупанти відбиті на голову і можуть щось відстрілити. Наші силовики – зрозумілі та знайомі люди, можна розпочинати бій пластиковими пляшками. Пройдена окупація додала людям сміливості та рішучості", – йдеться в повідомленні.