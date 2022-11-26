У Херсоні нарешті з’явилося світло: "Впорались трохи більше ніж за тиждень"

Після двох тижнів деокупації у Херсоні полагодили електромережу. Місцеві нарешті отримають світло в оселі.

У нещодавно звільненому Херсоні нарешті з'явилася електроенергія. Світло спочатку дають на критичну інфраструктуру міста, а далі — підключать побутових споживачів.

Про це 26 листопада повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Подали електрику в Херсон. Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень", — написав він у телеграмі.

Тимошенко розповів, що першочергово подаютьпотужності на критичну інфраструктуру міста. Дещо згодом світло з'явиться і в побутових споживачів.

"Дякую усім хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, очільникам Херсонської та Миколаївської ОВА", — написав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, як зберегти електроприлади від поламань та не перевантажити мережу після повернення світла. Він попросив херсонців залишити ввімкненим лише світло в оселях. Згодом поступово можна буде ввімкнути інші прилади.

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