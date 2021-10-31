У Херсоні наркозалежний зловмисник захопив у заручниці продавчиню та погрожував їй ножем (фото)

У Херсоні наркозалежний зловмисник захопив у заручниці продавчиню та погрожував їй ножем (фото)

Зловмиснику загрожує 15 років ув’язнення.

У Херсоні в одному із кафе чоловік з ножем напав на працівницю і вимагав у неї нібито неповернені гроші. Коли ж на місце приїхала поліція охорони, зловмисник забіг у розташований під закладом магазин та взяв у заручниці продавчиню.

Про це йдеться на сайті поліції в Херсонській області.

Інцидент стався у мікрорайоні "Таврійський" 30 жовтня. Там після приїзду наряду УПО, зловмисник забіг до розважального закладу, де підбіг до каси, схопив продавчиню та приставив до її горла ніж. Правоохоронці почали перемовини зі зловмисником, під час яких дали змогу разом злочинцю із "заручницею" вийти назовні.

На вулиці поліцейські одразу роззброїли та затримали нападника. Зловмисником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий мешканець. Потерпілі жінки, віком 26 та 39 років, не отримали поранень.

Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу в виді тримання під вартою. Затриманому може загрожувати 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області рано-вранці 16 липня невідомий чоловік напав на продавчиню одного із магазинів. Зловмисник вдарив її, а після почав душити палицею.

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