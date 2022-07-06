У Херсоні окупанти шантажують родичів викрадених жителів, вимагаючи в обмін на їхню свободу отримати паспорти РФ

В Херсонській області окупанти вигадують способи, як змусити місцевих жителів отримати паспорти Росії.

Зокрема, вони викрадають людей, а в обмін на їхню свободу вимагають від родичів оформити паспорти РФ.

Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Орки посилюють ізоляцію регіону від будь-якої допомоги нашим людям з боку України. Це стосується роботи нашої пенсійної системи, інтернет-банкінгу, зв'язку, доступу до інформації. Паспорти Росії нав'язують скрізь, де тільки можливо. Аж до того, що вимагають у родичів затриманих людей писати відповідні заяви "в обмін" на їхню свободу", - розповідає Соболевський.

Він додав, що найбільшими жертвами такого впливу стають пенсіонери.

"Незважаючи на це все, більшість нашого населення відмовляється приймати нав'язуваний насильно "руський мір", і зберігає патріотичний настрій, хоча умови їхнього життя жахливі, а особисті ризики сьогодні просто зашкалюють", - зазначив голова Херсонської облради.

Нагадаємо, на Херсонщині партизани зривають плани окупантів.

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