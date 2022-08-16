У Херсоні окупанти вдерлися до банку і обікрали сейфи та сховища

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові увірвалися до приміщень банку, пограбувавши сейфи та сховища. Загарбники вкрали гроші та інші матеріальні цінності.

Про це сьогодні 16 серпня, повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

"У Херсоні в мікрорайонах Таврійський та ХБК військові російської армії захопили два адміністративні приміщення одного з відділень банків. Окупанти заволоділи матеріальними активами та готівкою, яка знаходилася у сховищі та сейфах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти захопили в полон місцеву волонтерку. Жінку забрали з дому. Крім того, у її будинку росіяни провели незаконний обшук. Наразі перебування херсонки невідоме.

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