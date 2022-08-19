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У Херсоні окупанти знайшли в місцевого жителя український прапор: чоловіка вивезли в невідомому напрямку

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У Херсоні окупанти знайшли в місцевого жителя український прапор: чоловіка вивезли в невідомому напрямку

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

На території тимчасово окупованої Херсонської області окупанти викрадають місцевих мешканців. 

Зокрема, потерпають проукраїнсько налаштовані громадяни. Так, у Херсоні окупанти вдерлися з обшуками до оселі місцевого жителя, а потім викрали його.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За словами керівника області, у чоловіка знайшли український прапор. Після цього його заламали й вивезли в невідомому напрямку. Нині місцезнаходження херсонця невідоме. 

Крім того, російські військові викрали голову Верхньорогачицької тергромади. Керівниця не погодилась співпрацювати з окупантами. Її забрали з власного дому і увезли в невідомому напрямку. Де наразі вона перебуває, невідомо. 

На тимчасово захопленій Херсонщині росіяни намагаються знаходити громадян, які мають українську позицію. Зокрема, росіяни закликають місцевих мешканців повідомляти про "підозрілих осіб" - активістів та громадських діячів. За це обіцяють грошову винагороду.

Як повідомлялося, російські загарбники на окупованих територія Херсонської області погрожують батькам виселенням та конфіскацією майна, якщо вони не віддадуть своїх дітей на навчання до захоплених шкіл. Зокрема, вони будуть оштрафовані на 148 тис. рублів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
373
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