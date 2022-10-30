У Херсоні окупанти "звільнили" від ув'язених колонію, а до міста, як сарана, лізуть кадирівці

У Херсоні окупанти готуються до оборони міста.

У Херсоні та довкола міста окупанти проводять заходи з підготовки до оборони.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За інформацією Генштаба, під час так званої “евакуації” з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію виправного закладу росіяни використовують для розміщення особового складу та військової техніки.

"У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”. На Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Новій Каховці російські окупанти заходилися примусово евакуювати людей з узбережжя Дніпра, а всю наяв ну в місті спецтехніку та ліки вивезли до Криму.

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