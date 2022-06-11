У Херсоні по російські паспорти прийшла лише купка колаборантів, зокрема і Сальдо

У Херсоні по російські паспорти прийшла лише купка колаборантів, зокрема і Сальдо

По російський паспорт в окупованому Херсоні прийшли лише 23 особи, зокрема очільник окупаційної "адміністрації" Володимир Сальдо.

Кремлівські пропагандисти показали вручення російських паспортів.

Відповідне відео оприлюднило російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Для мене це справді історичний момент. Я завжди думав про те, що ми одна країна та один народ", - заявив колаборант.

Слід зазначити, що Сальдо від 2002 по 2012 роки був мером Херсона. Крім того, у 2008-му його визнали найкращим градоначальником України. Після цього Сальдо був народним депутатом від Партії Регіонів, а в січні 2014 року голосував за "диктаторські закони" Януковича, спрямовані проти Майдану.

Зазначимо, у суботу, 11 червня, російська окупаційна влада роздала кільком десятків мешканців тимчасово захопленого Мелітополя у Запорізькій області роздала перші паспорти громадян РФ. Повідомляють про те, що паспорти отримали 30 осіб. Мовяляв, це видавання присвячене дню Росії.

Нагадаємо, українські військові в Херсонській області станом на 11 червня проводять контрнаступ на трьох напрямках – Киселівка, Солдатське та Олександрівка. ЗСУ вдалося відбити та взяти під повний свій контроль селище Таврійське.

Водночас кілька днів тому радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань за 20 км до Херсона.

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