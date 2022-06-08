У Херсоні погіршилася якість дніпровської води: є загроза виникнення інфекційних хвороб

У Херсоні погіршилася якість дніпровської води: є загроза виникнення інфекційних хвороб

Протягом останніх кількох днів якість води у Дніпрі на території Херснської області погіршилась за мікробіологічними показниками.

Фахівці дослідили вісім проб річкової води, які взяли на пляжах загального користування.

Про це повідомив в.о. генерального директора "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Юрій Ромаскевич.

"Кількість кишкових паличок та ентерококів в річковій воді у порівнянні з нормативами зросла в кілька сотень раз, що ускладнює епідемічний стан у місті Херсоні та може сприяти підвищенню захворюваності гострими кишковими інфекціями, зокрема, холери серед населення міста", - повідомив він.

За словами Романкевича, херсонцям необхідно утриматися від купання у річці Дніпро найближчим часом.

Як повідомлялося, російські окупанти в Херсонській продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".

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