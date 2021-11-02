У Херсоні поліцейському, який збив на смерть хлопця на переході, світить термін

У Херсоні поліцейському, який збив на смерть хлопця на переході, світить термін

Чоловік перебував за кермом у нетверезому стані.

У Херсоні п’яний поліцейський, який на смерть збив на пішохідному переході, 17-річного хлопця, піде під суд.

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

“Херсонською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)”, - сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що 30 червня 2021 року у Херсоні працівник управління патрульної поліції, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на хлопця на нерегульованому пішохідному переході.

Після інциденту поліцейський втік з місця ДТП. А постраждалого доправили до лікарні, де він від отриманих травм помер.

Наразі обвинувачений утримується під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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