У Херсоні поліцейському, який збив на смерть хлопця на переході, світить термін

Чоловік перебував за кермом у нетверезому стані.
У Херсоні п’яний поліцейський, який на смерть збив на пішохідному переході, 17-річного хлопця, піде під суд.
Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.
“Херсонською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)”, - сказано у повідомленні відомства.
Нагадаємо, що 30 червня 2021 року у Херсоні працівник управління патрульної поліції, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на хлопця на нерегульованому пішохідному переході.
Після інциденту поліцейський втік з місця ДТП. А постраждалого доправили до лікарні, де він від отриманих травм помер.
Наразі обвинувачений утримується під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Читайте також:
В Індії чоловік продав дружину і купив смартфон
Смертельний удар: в Індії мавпа цеглою вбила чоловіка
Гороскоп кохання на листопад 2021 року