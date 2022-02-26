У Херсоні - повітряна тривога: повідомляють про можливий обстріл градами

У Херсоні - повітряна тривога: повідомляють про можливий обстріл градами

Стежте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

У Херсоні повідомили про повітряну тривогу через можливі обстріли градами. Громадян просять негайно піти в укриття.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

"Херсон, всі в укриття! Є інформація про гради о 14.00", - йдеться у повідомленні.

Нагадують, у зв'язку з військовим становищем у країні комендантська година була введена з 22:00 до 6:00, тепер - з 18:00 до 6:00.

Зауважимо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.