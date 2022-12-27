У Херсоні повністю відновили газопостачання: яка ситуація у місті зі світлом та водою

У Херсоні вдалося повністю відновити газопостачання, а також на 83% – електропостачання, на 92% – водопостачання та на 76% – тепло.

У звільненому від російських окупантів Херсоні тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Наразі мешканцям обласного центру владося повністю повернути газопостачання.

Про це повідомили у Херсонській міській раді.

Зазначається, що газопостачання вділося повернути таким населеним пунктам: м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське, (повністю відновлено).

Крім того, наразі у місті 83% від всіх споживачів мають електропостачання. Централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайон Карантинний острів, м-н Корабел та Антонівка поки без централізованого водопостачання.

Теплопостачання по місту відновлено на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків під'єднали.

Зазначимо, ворожі обстріли у звільненому Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена, тож херсонцям радять евакуюватися.