У Херсоні пролунали вибухи: окупанти потужно обстрілюють місто

У п'ятницю, 31 травня, у місті Херсоні пролунали кілька вибухів. Ворог веде обстріл прибережних районів з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі", - звернувся він до мешканців міста.

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Раніше у Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що упродовж сьогоднішнього дня окупанти уже кілька разів обстрілювали Херсон. Під час чергового удару по Корабельному району снаряд влучив поблизу медичного закладу. Була пошкоджена будівля, вибите скло у вікнах.

“Люди налякані, але живі, ніхто не поранений”, - повідомляє місцева влада.

Нагадаємо, окупаційна російська армія знову почала штурмувати острів Нестрига, що в Херсонській області, над яким українські оборонці встановили контроль 28 квітня цього року.

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