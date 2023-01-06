У Херсоні провели обшуки в колишньому маєтку "гауляйтера" Сальдо: що знайшли (фото, відео)

За місцем проживання зрадника виявлено документи з відомостями про структуру окупаційної адміністрації, нарахування зарплат у рублях та конспекти, в яких занотовано особливості законодавства РФ.
Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у колишньому будинку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. За місцем проживання "гауляйтера" виявлено документи із прямими вказівками щодо скоєння злочинів проти України.
Фото та відео з місця обшуку опублікувала в п’ятницю, 6 січня, пресслужба ДБР.
У повідомленні йдеться, що під час обшуків було знайдено відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплат у рублях, конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ, довідки щодо херсонських патріотів та активістів.
“Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо... Поряд з такими виданнями як “Императрица Екатерина ІІ”, “Россия. Великия Судьба”, “Москва. Размышления в фотографиях” сусідить посібник “Радость секса. Книга о премудростях любви”, - зауважили у повідомленні.
Також у помешканні колаборанта виявлено багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.
Звинуваченим інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).
Нагадаємо, наприкінці листопада співробітники ДБР затримали заступника міського голови Херсона з команди зрадника Володимира Сальдо, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.
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