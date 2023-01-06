У Херсоні провели обшуки в колишньому маєтку "гауляйтера" Сальдо: що знайшли (фото, відео)

За місцем проживання зрадника виявлено документи з відомостями про структуру окупаційної адміністрації, нарахування зарплат у рублях та конспекти, в яких занотовано особливості законодавства РФ.

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у колишньому будинку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. За місцем проживання "гауляйтера" виявлено документи із прямими вказівками щодо скоєння злочинів проти України.

Фото та відео з місця обшуку опублікувала в п’ятницю, 6 січня, пресслужба ДБР.

У повідомленні йдеться, що під час обшуків було знайдено відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплат у рублях, конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ, довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

“Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо... Поряд з такими виданнями як “Императрица Екатерина ІІ”, “Россия. Великия Судьба”, “Москва. Размышления в фотографиях” сусідить посібник “Радость секса. Книга о премудростях любви”, - зауважили у повідомленні.

Також у помешканні колаборанта виявлено багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.

У ДБР нагадали, що прокурори Херсонської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного “голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області”, його заступника та так званого “голови Херсонської міської адміністрації”.

Звинуваченим інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, наприкінці листопада співробітники ДБР затримали заступника міського голови Херсона з команди зрадника Володимира Сальдо, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

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