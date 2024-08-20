Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні прозвучали вибухи - моніторингові канали

У Херсоні прозвучали вибухи - моніторингові канали

Наслідки обстрілу Херсона / Ілюстративне фото

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Ворог обстрілює прибережжя Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це заявили моніторингові канали. 

У Білозерці лунають вибухи.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Читайте також:

Незламна виноробня на Херсонщині: як крафтовий сімейний бізнес відновився після окупації

Незламна виноробня на Херсонщині: як крафтовий сімейний бізнес відновився після окупації

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація