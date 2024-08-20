У Херсоні прозвучали вибухи - моніторингові канали

Ворог обстрілює прибережжя Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це заявили моніторингові канали.

У Білозерці лунають вибухи.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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