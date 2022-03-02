У Херсоні російський окупант обстріляв магазин побутової техніки та не впорався навіть з дверима: відео

У Херсоні російський окупант обстріляв магазин побутової техніки та не впорався навіть з дверима: відео

Місцеві вражені діями окупантів, які вбивають та грабують українців.

У Херсоні озброєний російський окупант намагався пограбувати магазин побутової техніки, проте йому не вдалось відчинити двері.

Про це пишуть користувачі телеграм-каналів.

На відео, яке публікують очевидці, російський окупант спочатку обстріляв двері магазину. Потім він намагався відкрити двері, проте у нього нічого не вийшло.

Місцеві вражені діями окупантів, які вбивають та грабують українців.

Втрати росіян, які воюють проти України: