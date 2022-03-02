Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Херсоні російський окупант обстріляв магазин побутової техніки та не впорався навіть з дверима: відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні російський окупант обстріляв магазин побутової техніки та не впорався навіть з дверима: відео

Місцеві вражені діями окупантів, які вбивають та грабують українців. 

У Херсоні озброєний російський окупант намагався пограбувати магазин побутової техніки, проте йому не вдалось відчинити двері. 

Про це пишуть користувачі телеграм-каналів. 

На відео, яке публікують очевидці, російський окупант спочатку обстріляв двері магазину. Потім він намагався відкрити двері, проте у нього нічого не вийшло. 

Місцеві вражені діями окупантів, які вбивають та грабують українців. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році
Наступна публікація