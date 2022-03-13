У Херсоні тисячі людей вийшли на майдан Свободи: окупанти відкрили вогонь

Місцевих патріотів не злякали окупантська техніка та військові, які вишикувалися лінією навпроти мітингувальників.

У Херсоні тисячі людей вийшли на майдан Свободи. Вони скандують: “Херсон - це Україна” та “Додому, поки що живий”.

Відео з мітингу почали з'являтися у соціальних мережах.

Так, мітинг у Херсоні відбувається у знаменну дату – у День визволення міста від німецько-фашистських військ.

“Саме 13 березня, 78 років тому, Херсон звільнили бійці 28-ої Армії 3-го Українського фронту. Історія повторюється і Херсон та область знову окуповані. Тільки тепер російські фашисти бомблять херсонську землю, окупують міста, грабують і розстрілюють села, вбивають мирних жителів. Але ми не здаємося! Ми боремося за життя у мирній, вільній і незалежній Україні. Друзі, будьмо єдині у цій боротьбі. Не залишаймо віри в перемогу, адже наше звільнення від окупанта вже не за горами”, – розповів перший заступник голови, керівник виконавчого апарату облради області Юрій Соболевський.

Місцевих патріотів не злякали окупантська техніка та військові, які вишикувалися лінією навпроти мітингувальників. Водночас мешканців на мітингу з кожною хвилиною стає дедалі більше.

Якоїсь миті окупанти відкрили вогонь - військові злочинці стріляли в повітря і по ногах мітингувальників.

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