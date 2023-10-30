У Херсоні унаслідок ворожого обстрілу одна особа загинула та троє отримали поранення

Одна загибла і троє поранених: так у Херсоні завершилась минула доба.

Близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста Херсон. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки.

Про це заявив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні.

Ще двоє поранених - чоловік 68 років та жінка 36 років - ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Додамо, що раніше у Севастополі раніше пролунали вибухи: окупанти нібито "відбивали атаку українських дронів".

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