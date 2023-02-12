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У Херсоні унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Херсоні унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа - соцмережі

Фото: pixabay.com

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації. немає.

Внаслідок ворожого артобстрілу снаряд потрапив до будинку у Херсоні.

Зараз там пожежа.

Про це пишуть у повідомленнях у місцевих соцмережах. 

Тим часом російські користувачі у пабліках напишуть, що "оперативно знищено місце скупчення ЗСУ". 

Нагадаємо, ввечері 10 лютого та в ніч проти 11 лютого в Херсоні також лунали вибухи. У Мережі писали про нібито обстріл міста.

Додамо, що ворожі дрони також уночі завдали удару по критичній інфраструктурі у двох районах Дніпропетровської області.

Вдень 11 лютого під обстрілом вкотре опинився Донецьк. Там спалахнула пожежа та виникло чимало руйнувань.  

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Дата публікації
Перегляди
501
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