У Херсоні вбили проросійського активіста Валерія Кулешова

Після захоплення Херсона російськими військами він почав волонтерську кар'єру, вибравши собі за штаб колишній офіс партії Ігоря Колихаєва “Нам тут жити".

У тимчасово захопленому Херсоні 20 квітня вбили проросійського активіста Валерія Кулешова.

Про це повідомив лідер місцевого Нацкорпусу Микита Тютюнник та пізніше підтвердили в телеграмі Кулешова.

За даними джерела представника ІМІ в Херсонській області, Кулешова розстріляли біля його під'їзду в Шуменському мікрорайоні.

Він перебував в автомобілі.

Як зазначає регіональний представник ІМІ, Валерій Кулешов до 2015 року працював у міліції. Спочатку оперативним уповноваженим у Дніпровському РОВД, а потім слідчим у Комсомольському. Мав статус учасника АТО.

Від 2016 року був активним дописувачем соцмереж.

До 2019 року Кулешов працював із проросійським блогером Кирилом Стремоусовим, влаштовуючи політичні провокації.

Влітку 2021 року вони разом погрожували місцевому журналісту Дмитру Багненку.

Від початку широкомасштабного вторгнення Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв.

Нагадаємо, Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні. Раніше повідомлялося, що російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР".

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