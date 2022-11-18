У Херсоні відкрилися Пункти незламності: люди зможуть зігрітися, перекусити та зарядити телефон (фото)

Такі Пункти незламності вкрай потрібні містянам, адже в Херсоні досі немає світла. Електропостачання намагатимуться відновити до кінця тижня.

У Херсоні відкрилися перші Пункти незламності.

Це спеціально облаштовані намети, де люди зможуть зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон та скористатися Інтернетом.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Пункти незламності з'являтимуться по всьому місту та області. Це дуже важливо, адже в Херсоні досі немає світла.

"Найголовніше — відновити електропостачання. Сподіваємося, це вдасться зробити до кінця цього тижня", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає перший потяг з Києва до Херсона. Він поїде вже сьогодні, 18 листопада, о 22:14.

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