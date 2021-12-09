У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську

Вулиця залишається зі старою назвою.

Мешканці Херсона не дали згоду на перейменування вулиці Московської. Альтернативою було її найменування на честь родини Фальц-Фейнів - великих землевласників колишньої Таврійської губернії.

Про це повідомила пресслужба міської ради за підсумками засідання відповідної комісії. Громадські слухання щодо перейменування цієї вулиці відбулися ще наприкінці вересня.

До 8 листопада тривало обговорення питання.

"За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло 8 листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти. Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 осіб утримались", - йдеться у повідомленні.

Тому вулиця Московська поки що залишається зі старою назвою. Але містяни мають право знову ініціювати процес перейменування.

Нагадаємо, у Києві містяни пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова і назвати їх іменами українських композиторів. Відповідну петицію розміщено на сайті Київської міської державної адміністрації. Автор петиції Ельдар Чумак пропонує, щоб проспект Маяковського перейменували на проспект Семена Гулака-Артемовського, а бульвар Перова - на бульвар Максима Березовського.

Новини України: декомунізація дісталася міської ради Кропивницького

Нагадаємо, в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію. Комунізм прирівняли до нацизму, ухвалили рішення розсекретити архіви КДБ, перейменувати населені пункти, віддати належне ветеранам повстанської та народної армії, а також прибрати комуністичних ідолів з міст та селищ.

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