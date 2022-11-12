У Херсоні відновили мовлення українського телебачення та радіо: як налаштувати

У п'ятницю, 11 листопада у звільненому Херсоні відновилася трансляція українського телебачення та радіо.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зараз на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.

"Тож наші земляки на Херсонщині можуть отримувати оперативну й достовірну інформацію про перебіг воєнних дій та ситуацію в країні. Здійснити це вдалося завдяки новим потужним передавачам, які надали Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення польські колеги – Компанія Emitel SA. Фахівці Концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили передавач потужністю 4 кВт у Миколаївській області неподалік наявної тоді лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Як налаштувати українські канали та радіо у Херсоні

Щоб дивитися українське телебачення, жителям Херсонщини слід здійснити пошук каналів у форматі Т2 на власних телевізорах, направивши антену в бік Миколаївської області. Якщо не вдасться знайти канал, варто трішки повернути антену в один або інший бік або підняти її вище.

Також у Концерні повідомили, що жителі Херсонської області також можуть слухати у FM-діапазоні перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонщини.

"Зараз здійснюємо трансляцію лише одного каналу українського телебачення та радіо, оскільки для нас першочерговим завданням було максимально оперативно забезпечити українців доступом до інформації. Ми дякуємо нашим польським партнерам за обладнання, яке дало можливість повернути українське теле- та радіомовлення на звільнені території", – зазначив технічний директор Концерну Сергій Семерей.

Деокупація Херсона

Херсон українські військові звільнили 11 листопада.

12 листопада окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонщини заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях у Херсонській області.

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький оцінив, що більша частина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Як пише видання Тhe New York Times, ЗСУ не зупиняться на Херсоні та продовжать контрнаступ – наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході.

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