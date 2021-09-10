У Херсоні водолази знайшли тіло рибалки, який зник добу тому

У Херсоні водолази знайшли тіло рибалки, який зник добу тому

Обставини і причини загибелі на воді встановлюються.

У Херсоні водолази-рятувальники розшукали чоловіка, який зник у річні Дніпро в районі Набережної під час підводної риболовлі.

Про це повідомили у ДСНС Херсонської області.

Тіло чоловіка знайшли на дні водойми. Його шукали майже добу. Наразі обставини трагедії встановлює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у водосховищі під Харковом загинув чоловік. Він пішов рибалити і не повернувся.

А в Одесі під час огляду акваторії рятувальник поста "Монастирський" виявив порожній човен. Пізніше знайшли чоловіка.

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