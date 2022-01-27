У Херсоні все-таки підвищили вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах

У Херсоні все-таки підвищили вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах

Підвищення тарифів підтримав 21 член виконкому.

У маршрутних автобусах та тролейбусах Херсона здорожчає проїзд.

Такe рішeння під час засідання ухвалили члeни викoнкoму. Його транслювали на YouTube-каналі Херсонської міської ради.

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Тепер у маршрутках проїзд коштуватиме 8 гривeнь і цeй тариф діятимe для всіх маршрутів. Ціна на проїзд у тролейбусах зросте до 6 гривень від 1 липня 2022 року.

Раніше стало відомо, що виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Проїзд у тролейбусі коштуватиме 5 гривень, у маршрутках середньої та вищої категорії - 8, малогабаритні маршрутки перевозитимуть за старою ціною.

Нагадаємо, востаннє платня за проїзд у транспорті Херсона підвищували у серпні 2021 року.

Тим часом у Мережі херсонці скаржаться, що у місті стає все менше маршруток, а дістатися від одного кінця міста до іншого – це справжнісіньке випробування:

На лінію виходять один-два автобуси, але дочекатися їх – завдання не з простих.

Якби городяни знали, що на приватниках і тримається херсонський транспорт!

Ті автобуси, які взяло місто в кредит, не впорається із запитами нашого міста, та й у цей мороз -12 скільки їх стільки не виїхало на лінію, замерзли і не завелися!

Хтось тут згадував за тролейбуси, так ними ж не до всіх районів міста можна дістатися. До нас на Блюхера-Безродного нічим, крім маршруток, не дістанешся. Після 6-7 вечора з міста хоч плач, дістатись нічим. Ні 20, ні 38 можеш не дочекатися.

Жодного муніципального транспорту не буде, у Миколаєві приватний знищили, а замість нього нічого не поставили.

Маршрутка №12 практично не їздить! "Четвірка" раніше була, як годинник. Наразі теж виникли проблеми. А поїздка після 18:00 - це неймовірна удача! Чи не тому Херсон - найгірший в Україні за якістю життя?