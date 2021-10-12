У Херсоні загадково померла жінка після продажу квартири: донька звинувачує "чорних ріелторів"

Рідні кажуть, що не знали про намір жінки продати нерухомість.

У Херсоні знайшли повішеною 65-річну Ларису Д. після продажу власної квартири. Правоохоронці встановили, що це було самогубство і закрили кримінальну справу, проте родичі звинувачують "чорних ріелторів" в смерті жінки.

Про це повідомляє “Перший регіональний”.

Зі слів доньки пенсіонерки Ірини, рік тому вона несподівано продала двокімнатну квартиру дружині місцевого ріелтора втричі дешевше ринкової вартості - 20 тисяч доларів.

Крім того, вона не повідомляла родичів і знайомим про свої наміри. Сама Ірина проживає в Іспанії і підтримувала зв'язок з матір'ю.

"Мама дуже дорожила квартирою. Вона завжди говорила, що це заповіт для її онуків, щоб вона далі передалася", - розповіла жінка.

Колишню власницю знайшов мертвою новий власник за кілька днів після продажу. При ній не було ні прощальної записки, ні грошей від продажу майна. За словами ріелтора, сума відразу була видана пенсіонерці готівкою.

Адвокат постраждалої Михайло Величко розповів, що під час досудового слідства була проведена почеркознавча експертиза. Було встановлено, що текст договору написаний рукою загиблої. Однак експерт не зміг визначити, кому належить підпис.

Зі слів доньки загиблої, матір завжди підписувалася дівочим прізвищем. У паспорті підпис починається з букви "В", а ось на договорі купівлі-продажу він починається на "Д". До того ж, в результатах експертизи в описі померлої зазначений не її зріст, а також присутні органи, які були видалені кілька років тому.

Донька вважає, що до смерті може бути причетний ріелтор. Він організував продаж для своєї дружини. Зі слів чоловіка, квартира була придбана для його старшої дочки, а пізніше перепродана за "сімейними обставинами".

Нагадаємо, у Києві рієлтори зіткнулися з проблемою – орендарі громлять квартири, які винаймають подобово. Схвильовані господарі виявляють повністю зруйновані помешкання.

Новини тижня: чому вигідніше вкладати гроші у нерухомість за кордоном, ніж в Україні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання